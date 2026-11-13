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В стабилно състояние са 16 души, пострадали в катастрофата на АМ "Тракия"

В стабилно състояние са 16 души, пострадали в катастрофата на АМ "Тракия"
Снимка: БТА

Те са в болниците в Сливен и в Ямбол

Шестнайсет пострадали в двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември, които са в момента в областните болници в Сливен и Ямбол, са в стабилно състояние. Очаква се днес част от тях да бъдат изписани. Това съобщиха за БТА от лечебните заведения.

В сливенската Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Иван Селимински" към момента са настанени 11 ранени в тежките инциденти. "Днес се очаква да изпишем трима, или четирима, след преценка на лекуващите лекари", каза директорът д-р Васислав Петров.

Другите петима пострадали са настанени в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон". Днес след визитация, вероятно ще бъдат изписани двамата пациенти от отделението по ортопедия и още двама от хирургия, като там под наблюдение остава само една пациентка, каза зам.-директорът д-р Валентин Вълчев.

Два верижни сблъсъка между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч. сутринта, при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. Жертвите са 12, като 11 души загинаха в деня на инцидента, а на следващия ден в болница издъхна още един от тежко пострадалите. 

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