Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Трима българи в топ 10 на световната ранглиста по бокс

Трима българи в топ 10 на световната ранглиста по бокс
БТА

Радослав Росенов и Рами Киуан са втори в своите категории, а Хавиер Ибаниес заема десетото място

Българският бокс има трима представители в топ 10 на обновената за ноември ранглиста на международната федерация World Boxing. Още шестима национали попадат сред първите 40 в света, съобщиха от Българската федерация по бокс.

Европейският шампион Радослав Росенов заема второто място в категория до 60 килограма с актив от 1325 точки. Пред него е единствено Абдумалик Халоков от Узбекистан, който води с 3075 точки.

Втори в категория до 75 килограма е и Рами Киуан. Световният вицешампион от Ливърпул има 1400 точки, а лидерът Сайджамшид Джафаров от Азербайджан е с 1550.

Хавиер Ибаниес, бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 г., заема десетото място в категория до 55 килограма с 550 точки. Начело в тази дивизия е японецът Руй Ямагучи с 1937,5 точки.

Сред първите 40 в класацията са още Семион Болдирев, който е 16-и при 85-килограмовите, и Алейна Мехмед и Уилиам Чолов, заемащи 17-ите места в категориите до 80 килограма. Роселин Бачевски е 21-ви при 90-килограмовите, Станимира Петрова е 25-а до 57 килограма, а Ясен Радев заема 35-ата позиция в категория до 55 килограма.

Още по темата

Кирил Илиев и Калина Бояджиева донесоха първите златни медали в кикбокса за България в Скопие

Кирил Илиев и Калина Бояджиева донесоха първите златни медали в кикбокса за България в Скопие

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Радослав Росенов донесе първи медал за България на Европейското по бокс

Радослав Росенов донесе първи медал за България на Европейското по бокс

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Водещи

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

  • Преди 3 минути
Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 5 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 19 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 21 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 30 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 34 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 40 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 48 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 53 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 54 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната