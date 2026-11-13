Трима българи в топ 10 на световната ранглиста по бокс

Българският бокс има трима представители в топ 10 на обновената за ноември ранглиста на международната федерация World Boxing. Още шестима национали попадат сред първите 40 в света, съобщиха от Българската федерация по бокс.

Европейският шампион Радослав Росенов заема второто място в категория до 60 килограма с актив от 1325 точки. Пред него е единствено Абдумалик Халоков от Узбекистан, който води с 3075 точки.

Втори в категория до 75 килограма е и Рами Киуан. Световният вицешампион от Ливърпул има 1400 точки, а лидерът Сайджамшид Джафаров от Азербайджан е с 1550.

Хавиер Ибаниес, бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 г., заема десетото място в категория до 55 килограма с 550 точки. Начело в тази дивизия е японецът Руй Ямагучи с 1937,5 точки.

Сред първите 40 в класацията са още Семион Болдирев, който е 16-и при 85-килограмовите, и Алейна Мехмед и Уилиам Чолов, заемащи 17-ите места в категориите до 80 килограма. Роселин Бачевски е 21-ви при 90-килограмовите, Станимира Петрова е 25-а до 57 килограма, а Ясен Радев заема 35-ата позиция в категория до 55 килограма.