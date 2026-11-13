ПСС: Условията в планините не са подходящи за туризъм, има силни пориви на вятъра

Силен вятър на пориви има в планините, условията не са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

От ПСС посочиха, че до момента не са получили сигнали за поражения. Времето е ясно, с необичайно високи за сезона температури, предава БТА.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето в планините облачността ще е променлива, по-често – значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 9°.