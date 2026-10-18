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ПСС предупреждава за лоши условия за туризъм в планините и снежна покривка до 20 см

ПСС предупреждава за лоши условия за туризъм в планините и снежна покривка до 20 см
Снимка: БТА

Във високите части има мъгла и умерен до силен вятър, а над 2000 метра температурите са между минус 4 и 3 градуса

Условията за туризъм в планините са неблагоприятни заради мъглата, вятъра и снега във високите части. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Над 2000 метра надморска височина снежната покривка е между 5 и 20 сантиметра. Температурите в планините варират от минус 4 до 3 градуса, а във високите части има умерени до силни ветрове, посочват от ПСС.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология облачността над планините ще бъде променлива, често значителна, но почти без валежи. Очаква се да духа умерен до силен северозападен вятър.

 
 

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