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След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време
БТА

Мъжът се е прибрал, преди издирването да продължи, а спасителите призовават за внимание заради очакваните следобедни валежи

Планински спасители от отряд "Алеко" са били ангажирани с издирването на турист в района на Боянския водопад на Витоша. Сигналът за изчезналия мъж е подаден снощи, но впоследствие негови приятели са уведомили телефон 112, че той се е прибрал и издирването вече не е необходимо.

Междувременно Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст предупреди за очаквано влошаване на времето в планините днес следобед, съобщава БТА.

Към сутрешните часове условията за туризъм са добри, с разкъсана облачност и предимно слаб вятър. Във високите части на Стара планина той е умерен, а температурите в планините са между 7 и 10 градуса.

През втората половина на деня обаче се очакват валежи, като прогнозата е за неустойчиво време и през следващите няколко дни.

От ПСС съветват туристите да следят метеорологичната обстановка и да планират внимателно маршрутите си, особено когато преминават през високите части на планините.

Спасителите напомнят, че мобилният телефон трябва да бъде напълно зареден и включен по време на преход, за да може при необходимост да бъде подаден сигнал и да се улесни установяването на местоположението на туриста.

Преди тръгване е важно маршрутът да бъде съобразен с физическата подготовка на участниците, а екипировката - с прогнозните условия.

При внезапно влошаване на времето туристите трябва да преценят дали е безопасно да продължат, или е по-разумно да се върнат своевременно.

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