До 30 градуса в неделя, после рязко застудяване, порои и сняг в планините

Неделята ще остане топла в Източна България, където температурите ще достигат 25–30 градуса. В западните райони обаче следобед ще започнат валежи, а привечер те ще обхванат и части от Централна България. На отделни места дъждът ще бъде временно интензивен и придружен от гръмотевици.

По морето в сутрешните часове ще има намалена видимост, а вятърът ще бъде до умерен от юг.

Още от понеделник времето ще се промени осезаемо заради преминаването на студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а максималните температури ще паднат до 17–22 градуса.

Захлаждането ще продължи и във вторник и сряда, когато на места дневните стойности ще бъдат едва между 10 и 15 градуса.

Преминаването на фронта и последващото развитие на средиземноморски циклон ще донесат и значителни есенни валежи. Най-сериозни количества се очакват около средата на седмицата в Централна и Източна България, като на места съществува риск от локални наводнения и активиране на свлачища. Прогнозата на НИМХ също отчита повишена вероятност за временно интензивни и значителни валежи, особено в Източна България.

В сряда и четвъртък по Черноморието се очакват и силни пориви на вятъра, които ще предизвикат високи вълни, особено по откритите южни брегове.

С понижението на температурите в по-високите части на планините в Западна и Централна България дъждът ще преминава в сняг.