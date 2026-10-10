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Слънчева събота с до 30 градуса, застудяване и гръмотевични бури идват в понеделник

Слънчева събота с до 30 градуса, застудяване и гръмотевични бури идват в понеделник

Уикендът започва с топло време и температури до 30 градуса, но още в неделя над Западна България ще има валежи, а в понеделник ще премине студен фронт

Съботата ще бъде предимно слънчева и топла, като по-значителни увеличения на облачността се очакват над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, а са възможни и гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в София - около 26 градуса. В Дунавската равнина следобед ще се появи слаб до умерен североизточен вятър, а в Източна България той ще бъде от юг-югоизток. Прогнозата на НИМХ за Южна България също е за температури до 30 градуса и локални валежи в Рило-Родопската област.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 20 градуса, а вълнението - 1-2 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време, но следобед над западните масиви облачността ще се увеличи и на места ще има краткотрайни валежи. На 1200 метра температурата ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра - около 14 градуса.

В неделя времето ще се раздели на две. Над Източна България ще остане сравнително топло, с температури до 28-30 градуса, докато на запад облачността ще се увеличи и на места ще превали. Там максималните температури ще се понижат до около 20-23 градуса.

По-сериозна промяна се очаква през нощта срещу понеделник и в началото на новата седмица. През страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе по-хладен въздух, краткотрайни и временно интензивни валежи, както и гръмотевични бури.

Температурите ще се понижат и в Източна България.

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