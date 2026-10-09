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Топло и предимно слънчево утре, но с валежи и гръмотевици на места

Топло и предимно слънчево утре, но с валежи и гръмотевици на места
pixabay

Максималните температури ще достигнат 30°, а вятърът ще се усили в отделни райони на страната

През нощта небето ще остане предимно ясно, с временни увеличения на облачността над Западна България, без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб от юг-югозапад, а след полунощ постепенно ще стихне. В ранните сутрешни часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10° и 15°, а в София - около 11°.

Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, но над Западна България на места облачността ще се увеличава. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. Около обяд и след това в Дунавската равнина ще се усили слаб до умерен североизточен вятър, докато в Източна България той ще бъде от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, а в София - около 26°.

Слънчевото време ще преобладава в планинските райони, но около и след обяд облачността над масивите в Западна България ще се увеличи по-съществено. На места се очакват валежи от дъжд, възможни са и гръмотевици. Вятърът ще бъде до умерен, от юг-югозапад. На 1200 метра максималните температури ще достигат около 21°, а на 2000 метра - около 14°.

Предимно слънчево ще бъде времето по българското Черноморие. До обяд вятърът ще е почти тих, а следобед ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22° и 25°. Морската вода ще е около 20°, а вълнението ще достига 1-2 бала.

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