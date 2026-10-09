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Къде се пътува трудно на 9 октомври: нов ремонт по пътя Кърджали – Маказа

Къде се пътува трудно на 9 октомври: нов ремонт по пътя Кърджали – Маказа

При Върбен се преминава в една лента със светофар, а край Шумен и Игнатиево трафикът остава двупосочен в едното платно

От днес започва ремонт на мост по път I-5 Кърджали – Маказа в района на село Върбен. Движението над река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, регулирано със светофар, а скоростта ще е ограничена до 40 км/ч.

Нов ремонт по пътя Кърджали – Маказа

Ремонтът е при 373-и км на път I-5, на моста над река Върбица край село Върбен. Автомобилите ще се пропускат последователно в една лента със светофарна уредба и ограничение до 40 км/ч.

След приключването на този етап работата ще се премести при 363-и км, край село Птичар, където ще бъде въведена същата организация. Срокът за завършване на ремонтите на двете съоръжения е 3 декември.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на организацията.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София също е затворено, а движението преминава двупосочно в платното към Варна. Срокът и тук е до края на 9 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а превозните средства над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към столицата и между 218-и и 229-и км към Бургас.

Между 229-и и 273-и км в Сливенска област продължава почистването на крайпътните площи. Днес е последният обявен ден на дейностите. Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка, като максималната скорост е 80 км/ч.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Трафикът преминава през другата активна и изпреварващата лента.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София се преминава с повишено внимание заради компрометирани фуги на мост. Скоростта поетапно се ограничава до 70 км/ч.

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението е в една лента заради ремонт на фуги на подлези и мостово съоръжение. Максималната скорост е 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма обявени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По пътя Габрово – Узана движението е спряно от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Това е последният обявен работен ден на ограничението.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт на настилката. Срокът на тази организация също е до края на деня.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и оттам към Ясна поляна.

По път II-99 при Царево се преминава в една лента със светофар и ограничение до 40 км/ч заради стеснен мост. Надлезът при Черноморец е затворен за автомобили над 12 тона.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Пътят Пампорово – Смолян при Райковски ливади остава затворен заради свлачище. Обходите са през Стойките или прохода „Рожен“.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към момента товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 9 октомври ще преобладава слънчево време, но облачността от запад постепенно ще се увеличава. До вечерта на отделни места в Западна България е възможен слаб дъжд.

Ще духа слаб до умерен западен и северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 26 градуса.

В планините през деня облачността също ще се увеличава. Водачите по високите проходи в Западна България трябва да предвидят възможно намаляване на видимостта и мокри участъци привечер.

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