Гарантирането на енергийната сигурност е най-неотложната задача пред сектора, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова при представянето на доклада на Групата на Световната банка за климата и развитието на България. По думите ѝ от сигурността на енергийните доставки зависи и устойчивостта на икономиката.

Експерти от Министерството на енергетиката са участвали в изготвянето на доклада. Петрова посочи, че ведомството ще използва разработения със Световната банка модел при планирането на сектора. Управленската програма предвижда представяне на проект за енергийна стратегия до 2050 г.

Министърът подчерта, че България следва последователна политика в ядрената енергетика и развива възобновяемите източници, като все още изостава при производството на енергия от вятър. Като пример за рисковете пред енергийната инфраструктура тя посочи рекордно ниското ниво на Дунав през лятото, довело по думите ѝ до намаляване на мощностите на ядрени централи. Според Петрова климатичните промени налагат допълнителни инвестиции, за да може инфраструктурата да издържа на подобни натоварвания.

В Народното събрание предстои да бъдат внесени промени в Закона за енергийната ефективност с акцент върху модернизацията на сградния фонд. Петрова посочи, че са нужни инвестиции както в производството, така и в промяната на начина, по който се потребява енергия. По думите ѝ международните финансови институции могат да помогнат за осигуряването на необходимите средства.

Министърът открои и възможностите за използване на геотермална енергия. В България има 102 находища на минерални води, които са изключителна държавна собственост, с температури между 20 и 90 градуса. „Част от тези ресурси се намират в региони с концентрация на оранжерийни стопанства“, каза Петрова. Тя допълни, че геоложките особености на страната създават условия за използване и на дълбока геотермална енергия в различни региони.

Събитието в „София Балкан Палас“ е част от иновационната мисия от 24 до 26 ноември, организирана от посолството на Нидерландия и Нидерландската агенция за предприемачество.