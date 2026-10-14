България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Словакия обсъждат подписването на меморандум за разбирателство, който да задълбочи партньорството между двете страни в областта на ядрената енергетика, природния газ и възобновяемите енергийни източници. Темата беше във фокуса на среща между българския министър на енергетиката Ива Петрова и словашкия вицепремиер и министър на икономиката Дениса Сакова, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Разговорите се проведоха в Прага по време на 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика. В срещата участваха още Свилена Николова от Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, Мирослав Дамянов от ръководството на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, както и представители на енергийното министерство.

Сътрудничество при изграждането на нови ядрени мощности

Сред основните теми беше разширяването на двустранното партньорство в ядрената енергетика. Обсъдени бяха възможностите България и Словакия да обменят практически опит при изграждането на нови ядрени мощности.

Внимание беше отделено и на диверсификацията на доставките на ядрено гориво, както и на предизвикателствата при извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

Нови възможности за газови доставки

Двете държави разгледаха и перспективите за разширяване на сътрудничеството в газовия сектор.

България и Словакия участват активно в инициативата за Вертикалния газов коридор, която има за цел да подобри свързаността и възможностите за пренос на природен газ в региона.

В този контекст беше обсъден потенциалът за по-тясно търговско партньорство между българската компания „Булгаргаз“ и словашката SPP.

Сред разгледаните възможности са достъпът до инфраструктура за втечнен природен газ (LNG), съхранението на газ и използването на трансгранични маршрути за доставки.

Енергийната сигурност остава общ приоритет

Министър Ива Петрова подчерта значението на съвместните усилия за гарантиране на стабилни и сигурни енергийни доставки в региона.

„България и Словакия имат натрупана енергийна експертиза и сходни стратегически приоритети. Тясното ни сътрудничество има реална практическа стойност за гарантиране на енергийната сигурност в Централна и Югоизточна Европа, плавното постигане на климатичните цели и справянето с високите енергийни цени в ЕС“, заяви Петрова.

Бъдещият меморандум се разглежда като възможност за развитие на съвместни инициативи и задълбочаване на енергийните отношения между България и Словакия.