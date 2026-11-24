Ханзи Флик получи добра новина около състоянието на един от важните си футболисти. Родри Ернандес се възстановява по-бързо от очакваното и може да се завърне в състава на Барселона още за предстоящото гостуване на Депортиво Ла Коруня на 29 ноември.

Според информация на испанското издание „Мундо Депортиво“ развитието на възстановяването на 30-годишния халф е изключително положително. Очакванията са той да попадне в групата за двубоя от 14-ия кръг на Ла Лига, който ще се играе на стадион „Риасор“.

Родри получи травма в двуглавия бедрен мускул на десния крак на 3 ноември по време на срещата с Астън Вила. Първоначалните прогнози бяха за около четири седмици извън терените, но сега завръщането му изглежда все по-близо.

Целта е да бъде готов за Атлетико Мадрид

В Барселона не искат да прибързват с включването на испанския национал, но двубоят с Депортиво може да се окаже идеалната възможност той да натрупа игрови минути преди далеч по-сериозното изпитание срещу Атлетико Мадрид.

Каталунците приемат „дюшекчиите“ на 2 декември в отложен двубой от 23-ия кръг на първенството. Срещата е преместена за по-ранна дата заради предстоящото през февруари участие на двата отбора в турнира за Суперкупата на Испания в Турция.

Именно за този сблъсък Флик се надява да разполага с Родри в оптимално състояние. Халфът е сред ключовите фигури в плановете на германския специалист, който вижда в него футболист, способен да даде необходимото качество на отбора в битката за Шампионската лига.

Лидер дори извън терена

Значението на Родри за Барселона не се ограничава единствено до представянето му на терена. Испанецът е сред лидерите в съблекалнята и често помага на съотборниците си с тактически съвети. По време на последния двубой срещу Виляреал той беше забелязан да извиква Ерик Гарсия край страничната линия, за да му даде указания по време на една от паузите в срещата.

До момента през сезона Родри е участвал в 14 от общо 17 мача на Барселона. Той пропусна първия шампионатен двубой срещу Елче, както и последните два мача заради контузията си.

Завръщането му ще бъде сериозен плюс за Флик в изключително натоварения календар на каталунците до края на годината.