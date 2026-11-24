До 12 часа без вода ще бъдат част от жителите на столицата в сряда. Причината е монтаж на спирателни кранове и извършване на строително-ремонтни дейности в местността „Гърдова глава“ и село Герман.

На 25 ноември (сряда) 2026 г. се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Панчарица“, ул. „Бойна слава“, ул. „Иван Багрянов“, ул. „Добри Божилов“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Ботко войвода“ и ул. „Клек и ул. „Сребриста липа“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Панчарица“ на кръстовището с ул. „Манол Тодоров“.

На 25 ноември (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Градина“, с. Герман се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Градина“ от ул. „Боне Хаджибонев“ до ул. „Хан Аспарух“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Градина“ кръстовището с ул. „Дружба“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.