В община Сандански е обявен жълт код за силен вятър.

Заради метеорологичната обстановка от общинската администрация призовават жителите и гостите на общината да бъдат внимателни и да спазват препоръките за безопасност.

Препоръчва се ограничаване на престоя на открито, а при силни пориви на вятъра хората да потърсят подслон в сграда. Гражданите трябва да избягват преминаването и престоя в близост до дървета, електропроводи, рекламни табели и нестабилни конструкции, предава БТА.

От общината съветват също да бъдат прибрани саксиите и всички незакрепени предмети от балконите и терасите, както и да не се паркират автомобили под дървета или в близост до рекламни съоръжения. При възникване на непосредствена опасност гражданите могат да подадат сигнал на телефон 112.

Общо 68 са сигналите за последствия от влошената метеорологична обстановка в страната през изминалата нощ, съобщиха от Дирекция "Национална система 112" във фейсбук страницата си.