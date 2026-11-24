Бившият служебен премиер Андрей Гюров изрази своята подкрепа към освободения кмет на Варна Благомир Коцев. В понеделник вечерта ОИК-Варна освободи Коцев като градоначалник на морската ни столица.

Ето какво написа Гюров в социалните мрежи:

"Вчера ОИК-Варна реши да прекрати мандата на Благомир Коцев заради отсъствията му, докато е бил в ареста. Това се случи само няколко часа след гласуването на бюджета на града и отстраняване на два конкретни проекта от него.