Андрей Гюров: Опитват Благомир Коцев да понесе отговорност за незаконните действия на държавата
Заставам зад Благо, защото тези действия ясно демонстрират задкулисните действия, написа Гюров
Бившият служебен премиер Андрей Гюров изрази своята подкрепа към освободения кмет на Варна Благомир Коцев. В понеделник вечерта ОИК-Варна освободи Коцев като градоначалник на морската ни столица.
Ето какво написа Гюров в социалните мрежи:
"Вчера ОИК-Варна реши да прекрати мандата на Благомир Коцев заради отсъствията му, докато е бил в ареста. Това се случи само няколко часа след гласуването на бюджета на града и отстраняване на два конкретни проекта от него.
Съдът вече обяви първоначалното задържане на Благо за незаконно, а днес се прави опит той да понесе отговорност за незаконните действия на държавата. Това е подмяна не просто на един кмет, това е подмяна на понятието за справедливост.
Зад Благо стои изборът на хиляди варненци. Този избор не е по-малко важен от този на всеки друг български гражданин. И защитата му е въпрос на демокрация, а не на партийна принадлежност.
Заставам зад Благо, защото тези действия ясно демонстрират задкулисните действия на определени кръгове, рушат доверието в обществото и поставят демократичния избор под заплаха.
Демократичният избор на гражданите не може и не трябва да бъде заложник на ничии интереси" написа Андрей Гюров.