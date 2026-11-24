Лука Дончич продължава да записва впечатляващи индивидуални показатели, но зад силното му представяне се крие и статистика, която може да притеснява Лос Анджелис Лейкърс. Словенската звезда отново имаше трудности с ефективността на стрелбата, въпреки че тимът му победи Юта Джаз със 109:94 и си отмъсти за поражението отпреди няколко дни.

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Дончич завърши срещата с 28 точки, 8 асистенции и 4 борби. Той обаче реализира само 8 от 24-те си опита от игра, включително 3 от 14 от тройката. Така гардът отново привлече вниманието не само с точковия си актив, но и с големия брой стрелби, необходими за достигането му.

Това е част от тенденция, която се забелязва в последните мачове на Лейкърс. След впечатляващия старт на сезона, в който Дончич реализира поне 40 точки в седем срещи, нападението на тима започна да изглежда по-зависимо от индивидуалните му действия. Отсъствието на Остин Рийвс заради контузия в петата допълнително увеличи натоварването върху словенеца.

Въпреки това Лейкърс намери начин да спечели. След равностойна трета четвърт и кратък аванс за Юта, домакините направиха решителна серия от 17:5 в началото на последната част. Така тимът на Джей Джей Редик затвори двубоя с убедителна разлика и записа 11-а победа в последните си 12 мача.

Джейк ЛаРавия добави 15 точки и 10 борби, а Матис Тайбул допринесе с 14 точки. За Юта най-резултатен беше Кайл Филиповски с 21 точки и 12 борби.

Успехът подобри баланса на Лейкърс до 15 победи и 3 загуби, с което отборът се изравни със Сан Антонио Спърс на върха в Западната конференция. Следващото сериозно изпитание за Дончич и компания е именно гостуването на Спърс в петък.

За Лейкърс добрата новина е, че продължават да печелят дори когато звездата им не е особено ефективна. Въпросът обаче остава дали отборът ще може да поддържа този ритъм в дългосрочен план, ако Дончич продължи да носи толкова голяма част от офанзивната тежест.