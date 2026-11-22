Виктор Уембаняма направи поредното си впечатляващо представяне в НБА, след като наниза 50 точки и добави 19 борби, 5 чадъра и 4 откраднати топки при победата на Сан Антонио Спърс над Ню Орлиънс Пеликанс със 114:91.

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Френската суперзвезда демонстрира пълното си превъзходство и беше практически неудържима за защитата на гостите. Той реализира 20 от 29-те си стрелби от игра, включително 5 от 11 опита от тройката, а освен това беше точен при 5 от 6 наказателни удара.

Уембаняма започна двубоя изключително агресивно и отбеляза 32 точки още през първото полувреме. На почивката Спърс вече водеха с 61:45, а французинът беше натрупал впечатляващите 13 борби, 3 чадъра и 3 откраднати топки. След почивката центърът на Сан Антонио продължи да тормози съперника. Той достигна границата от 50 точки с две поредни тройки в заключителната четвърт, а след това получи почивка при оставащи 6:29 минути до края.

Представянето му влезе и в историята на НБА. Уембаняма стана първият баскетболист в лигата, записал поне 50 точки, 15 борби, 4 откраднати топки и 5 чадъра в един мач, откакто блокираните удари и откраднатите топки се водят официална статистика през сезон 1973/74.

Освен това французинът е първият играч в историята на НБА с 50 точки, 5 чадъра и 5 реализирани тройки в една среща. Това беше и вторият му мач с поне 50 точки през настоящата кампания, след като по-рано през ноември наниза 52 срещу Далас.

„Просто искам да продължавам да трупам такива представяния. Не планирам подобни неща, те просто се случват, когато играем правилно като отбор“, коментира Уембаняма.

Успехът беше 14-и за Сан Антонио в първите 17 мача от редовния сезон. Спърс продължават да затвърждават позицията си сред най-силните отбори в Западната конференция, а Уембаняма все по-сериозно се намесва в битката за наградата MVP.