Ново научно откритие в Китай променя представите за способностите на един от най-древните представители на човешкия род - Хомо еректус (Homo erectus). Две изследвания, публикувани в престижното списание "Nature", показват, че древните хора са успявали да оцеляват дори в изключително гъсти тропически гори, съобщава АФП.

Досега преобладаваше теорията, че Хомо еректус е изчезнал от части на Азия, защото не е успял да се приспособи към променящата се околна среда и разрастването на тропическите гори.

Новите изследвания обаче поставят тази хипотеза под сериозно съмнение.

"Нашите открития напълно опровергават схващането, че горите в Южен Китай са представлявали непреодолима бариера пред миграцията на древните хора", обяснява палеонтологът Инци Джан от Китайската академия на науките.

Учените са изследвали девет фосилизирани зъба, открити в две съседни пещери в Южен Китай - Насиен и Байсиен. Чрез анализ на съхранените в тях протеини осем от зъбите са определени като принадлежащи на Хомо еректус, докато произходът на деветия остава неясен.

Фосилите датират отпреди между 324 000 и 184 000 години. Досега най-късните останки от този вид, открити в Китай, бяха на приблизително 400 000 години.

Още по-интересни се оказват данните за средата, в която са живели тези древни хора.

В пещерите изследователите са открили близо 20 000 животински зъба, вероятно натрупани от бодливи свинчета, които събират и гризат кости. Сред останките има следи от орангутани, слонове, носорози и изчезнали животински видове, характерни за тропическите гори.

Анализът на въглеродните изотопи в зъбния емайл показва, че районът е бил покрит с гъста растителност, сравнима с днешните гори на Амазония.

Учените са установили и нещо изненадващо - представители на Хомо еректус вероятно са изминавали големи разстояния още в детството си. Според изотопните анализи някои от тях са се придвижвали от територията на днешен Виетнам на разстояние около 250 километра.

"Хомо еректус е шампион по издръжливост и адаптация към много различни климатични условия. Вероятно е бил много находчив", коментира геоархеологът Рено Жоан-Бойо от австралийския университет "Саутърн Крос".

Хомо еректус е съществувал близо два милиона години - значително по-дълго от времето, през което съществува нашият вид Хомо сапиенс, появил се преди около 300 000 години. Най-късните известни останки от Хомо еректус са открити на индонезийския остров Ява и датират отпреди приблизително 108 000 години.

Според изследователката Кира Уестауей от университета "Маккуори" откритието поставя под въпрос представата, че способността да се приспособяваме към различни условия е уникална характеристика на съвременния човек.

"Ако не сме толкова уникални, колкото винаги сме вярвали, тогава каква е била истинската причина за нашето оцеляване?", пита тя.