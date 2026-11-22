В неделя времето ще се задържи предимно слънчево, но в края на деня от запад ще започне увеличение на облачността. През нощта срещу понеделник на много места се очакват превалявания от дъжд.

В сутрешните часове в западните полупланински райони ще има намалена видимост и условия за образуване на мъгли. През деня ще духа слаб северозападен вятър, който следобед ще се усили до умерен.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 6 градуса, а максималните ще достигнат 12–14 градуса. Атмосферното налягане ще се повиши слабо.

Над западните и централните части на Стара планина денят ще започне с незначителна облачност. Следобед тя постепенно ще се увеличи, а вечерта се очакват валежи от дъжд. На височина над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг.

В планините ще духа умерен северозападен вятър, който в централните части ще бъде временно силен.

Температурите по високите части ще се понижават. На 1200 метра максималните стойности ще бъдат около 9 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.