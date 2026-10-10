Небето на 10 октомври: до 30 градуса преди есенния обрат – слънце на изток, дъжд и гръмотевици на запад

Събота, 10 октомври, ще донесе още един необичайно топъл ден в България, с максимални температури между 25° и 30°, но и с първите признаци за предстоящата промяна на времето. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, докато в западните райони облачността ще се увеличава и на места, главно в планините и планинските райони, ще превали дъжд. Възможни са и гръмотевици.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 10° и 15°, в София – около 11°. В отделни равнинни райони има условия за временно намалена видимост.

Топло и предимно слънчево, но с превалявания на запад

През деня над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи, възможно е и да прегърми.

Ще бъде почти тихо. Около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър, а в Източна България ще духа от юг-югоизток.

Максималните температури ще достигнат 25°–30°, като най-топло ще бъде в низините и източните райони.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде под средното за октомври.

Към сутрешната проверка няма потвърден действащ цветови код за опасно време. Прогнозните локални валежи и възможни гръмотевици не означават автоматично обявено официално предупреждение.

София – около 26 градуса, с повече облаци следобед

В София денят започва с температура около 11°. През първата половина на деня ще има слънчеви часове, но около и след обяд облачността ще се увеличава.

Не са изключени краткотрайни превалявания в столицата и околните планински райони. Максималната температура ще достигне около 26°, при предимно слаб вятър.

По Черноморието – слънце, до 25 градуса и спокойно море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и без съществени валежи.

Преди обяд ще бъде почти тихо, а следобед ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°, температурата на морската вода е около 20°, а вълнението ще остане слабо – 1–2 бала.

В планините – до 21 градуса на 1200 метра, следобед с дъжд на запад

В планините денят ще започне предимно слънчево, но около и след обяд над масивите в Западна България облачността ще се увеличи по-значително.

На места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

Планиращите преходи в Рила, Пирин и западните части на Стара планина трябва да се съобразят с вероятността от следобедни валежи и локална гръмотевична дейност.

Неделя разделя България на две, в понеделник идва студеният фронт

В неделя, 11 октомври, времето ще бъде различно в западната и източната половина на страната. Над Западна България облачността ще бъде значителна и на места ще има превалявания от дъжд. Максималните температури там ще се понижат до 20°–23°.

В Източна България ще остане значително по-топло, с разкъсана висока и средна облачност, умерен южен вятър и дневни температури, достигащи 28°–30°. Следобед вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад.

По-съществената промяна се очаква през нощта срещу понеделник и в понеделник, 12 октомври, когато през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток ще има краткотрайни, на места временно интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевични бури. С нахлуването на по-хладен въздух температурите ще се понижат осезаемо и в Източна България.

В вторник, 13 октомври, валежите ще продължат, като на места има вероятност да бъдат значителни. Ще духа умерен до силен вятър, който ще донесе допълнително захлаждане. В някои райони дневните температури могат да се понижат до около 13°–15°.

В сряда, 14 октомври, времето ще остане ветровито и сравнително студено. Валежите постепенно ще отслабват, но облачността ще се задържи значителна, а температурите ще бъдат с малък дневен ход.

10 октомври ще запази усещането за късно лято с температури до 30 градуса, но топлият период е към своя край. Докато източните райони ще се радват на слънчева събота и още един топъл ден в неделя, облаците и локалните валежи на запад ще поставят началото на преход към значително по-хладно и дъждовно есенно време.