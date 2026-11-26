Велико Търново ще посрещне коледните празници с необичайна украса - 10-метрова елха, изработена от цветни плетени квадратчета. Близо 6000 елемента са изпратени от участници в инициативата от България и чужбина, съобщи bTV.

Сред включилите се са 95-годишна жена от село Големаните и 12-годишно момче от Костинброд. Своя принос са дали и много деца, включително от други държави.

От всички изпратени квадратчета 3355 ще бъдат използвани за направата на елхата. Останалите ще послужат за украсяването на чинарите на пазара. Предвидено е на 22 март, по повод празника на Велико Търново, да бъде украсен и районът на Ксилифор.

Официалното откриване на плетената елха ще бъде след броени дни.