След сигнал за заплаха със саморазправа полицията е предотвратила масов бой във Велико Търново, съобщиха от областната дирекция на МВР.

На 25 ноември мъж потърсил съдействие от органите на реда, след като трима души го заплашили със саморазправа.

При проверката униформените установили конфликт между група лица. Намесата им довела до прекратяване на разпрата.

Задържани са двама мъже на 27 и 30 години.