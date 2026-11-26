Най-малко девет палестинци са загинали през изминалата нощ при израелски въздушни удари и обстрел в Ивицата Газа, съобщиха местни медици, цитирани от Ройтерс. Сред жертвите е и назначеният от „Хамас“ заместник-министър на образованието в анклава. Атаките отбелязват трета поредна нощ на въздушни нападения въпреки действащото от една година прекратяване на огъня.

Според медицински източници в четвъртък израелски ракетен удар е поразил апартамент в Дейр ал-Балах в централната част на Газа, при което са загинали зам.-министърът Халед Абу Нада и съпругата му.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че операцията е част от серия целенасочени ликвидации срещу членове и висши ръководители на „Хамас“. Той добави, че през последния месец израелските сили са убили около 80 бойци на групировката.

„Нито един терорист не е недосегаем и никой от ръководството на „Хамас“ няма да успее да ни се изплъзне“, подчерта Нетаняху.

От израелската армия посочиха, че Абу Нада е отговарял за икономическото портфолио на „Хамас“ и е управлявал банковата и инвестиционната мрежа на организацията, насочвайки средства към военни дейности и изграждане на боен капацитет. Според военните смъртта му може да отслаби финансовата устойчивост на групировката. От „Хамас“ потвърдиха гибелта му, но не коментираха веднага твърденията за ролята му.

Медиците съобщиха още, че други два отделни въздушни удара през нощта са отнели живота на шестима души в квартал „Туфа“ и бежанския лагер „Бийч“ в град Газа. По-късно в четвъртък 62-годишен мъж е бил застрелян от израелски огън в източната част на бежанския лагер „Бурейдж“. Израелските военни не коментираха веднага тези седем смъртни случая.

Халед Абу Нада е третият високопоставен представител на групировката, убит от Израел от вторник насам, след ликвидирането на двама висши служители по сигурността.

По данни на палестинските и израелските власти най-малко 1600 палестинци и петима израелски войници са били убити от сключването на примирието през октомври 2025 г. насам. Военната офанзива на Израел в Газа е отнела живота на над 74 000 палестинци от 2023 г. насам, предизвика тежка продоволствена криза, доведе до вътрешното разселване на цялото население на анклава и стана повод за оценки за геноцид от страна на учени и разследваща комисия на ООН.

Израел отхвърля тези обвинения, заявявайки, че действа при самоотбрана след нападението на бойци, водени от „Хамас“, през октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души и бяха взети над 250 заложници.