Техеран обвини Израел в опит да тласне Съединените щати към нов военен конфликт срещу Ислямската република, след като израелският министър на отбраната в оставка Израел Кац заяви, че иранските власти разработват химически оръжия, предаде Франс прес.

„Този войнолюбец безсрамно обвинява Иран, че разработва и укрива подобни оръжия във фармацевтични заводи“, написа в социалната мрежа Екс иранският външен министър Абас Арагчи, разкривайки по думите му „дръзката му цел: да заблуди САЩ, за да ги въвлече в нова война, водена от негово име“.

Макар че Израел от години обвинява Техеран в стремеж към ядрено оръжие, вчера Кац за първи път насочи критиките си към разработването на химически арсенал, уточнявайки, че Иран все още няма „възможността да ги използва за нападение срещу Израел“. „Не трябва да позволяваме на Иран да се сдобие с такива оръжия – не трябва да позволяваме на този проект да продължава“, настоя министърът, без обаче да представи доказателства в подкрепа на думите си.

Темата за иранската заплаха е постоянен акцент в реториката на премиера в оставка Бенямин Нетаняху, когото политическите му опоненти обвиняват, че използва външната криза като инструмент за оцеляване на власт след последните избори, не излъчили ясно мнозинство.

Остра реакция дойде и от самата израелска политическа сцена. Авигдор Либерман, който вчера сключи коалиционно споразумение с натоварения със съставянето на ново правителство центрист Гади Айзенкот, обвини Нетаняху и Кац, че техните амбиции са ги накарали „да загубят разсъдъка си“ от „жажда за власт“. „Изявленията относно химическите оръжия в ръцете на Иран са сериозни, но от гледна точка на разузнаването и в оперативен план нищо не оправдава едностранна израелска атака в момента“, написа Либерман в Екс.

Междувременно още вчера иранската страна отхвърли публикации в американски медии за предполагаеми планове за нападение с химическо оръжие срещу Вашингтон, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че приема тези информации сериозно. „Спестете ни тази пропаганда. Никой не вярва на това“, написа Абас Арагчи в Екс, определяйки твърденията като „абсурдни“.