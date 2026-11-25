Военната коалиция, водена от Саудитска Арабия срещу йеменските бунтовници хути, съобщи, че снаряд, изстрелян от проиранската групировка, е ударил пристанището в южния саудитски град Джизан.

„Снаряд, изстрелян от терористичните милиции на хутите, падна в пристанището в Джизан. Нанесени са незначителни щети. Няма жертви сред цивилното население. В момента се работи по установяване на типа на снаряда“, заяви говорителят на коалицията Турки ал Малики.

Ударът в Джизан идва само ден след поредната ескалация в столицата Рияд, където дрон на хутите порази най-високия небостъргач в града – 385-метровата кула на Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF) във финансовия квартал „Крал Абдула“.

При вчерашната атака срещу небостъргача са ранени най-малко 11 души – двама саудитски граждани и деветима чужденци (четирима от Египет, трима от Непал и двама от Индия), като най-малко двама от пострадалите са с тежки изгаряния и се намират в критично състояние.

Това бе вторият удар по 80-етажната сграда на суверенния фонд на кралството за по-малко от седмица, след като при предишно нападение на 19 ноември бяха изпочупени прозорци и нанесени материални щети по фасадата на небостъргача, но без пострадали. Оглавяваната от Рияд коалиция определи нападението срещу финансовия център като „страхлива терористична атака“, а засилените удари на хутите срещу саудитски летища, пристанища, петролна инфраструктура и бизнес сгради са част от новата вълна на напрежение в региона.