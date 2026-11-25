"Г-н Донев, проектът Ви за бюджет не става. Не го казвам само аз, каза го вчера Европейската комисия и наложи 25 млн. евро глоба", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на дебатите на първо четене в парламента и призова да бъде изтеглен и преработен из основи.

Предложението ми тази глоба да не я плащат всички български граждани, а да си я извадите от издръжката на Министерството на финансите за шестмесечието, добави той и предположи, че ще има нова глоба за другото шестмесечие. Той прочете части от становището ан Европейката централна банка (ЕЦБ) относно рисковете от предложения данък върху свърхпечалбата на банките.

"Току що ЕЦБ ви каза, че данък свръхпечалба от банките няма да съберете", коментира Василев и допълни, че трябва да се направи изцяло нова сметка.

"В основата на бюджета, който сте предложили, стоят две икономически измислици – първата е, че ще има ръст на потреблението по-висок от ръста на инфлацията", посочи той. По думите му втората е, че ще има драматичен ръст в инвестициите в частния сектор, които ще компенсират спада на инвестициите в публичния сектор. "Очаквате, че частният сектор ще извади 3 млрд. евро повече инвестиции и ще плати повече данъци, но това няма да стане", посочи Василев.

Откажете се, изтеглете този бюджет, преработете го из основи, така че да не ни налагат глоби от ЕК и да получите положително становище от ЕЦБ, призова Асен Василев. Той се обърна към "Прогресивна България" (ПБ) - ако натиснете копчето за този бюджет, ставате съучастници в тази катастрофа.

Тодор Джиков от "Прогресивна България" го репликира, че обвинява ПБ, която управлява от пет месеца, за това, което е свършено последните пет години. "Лепим парче по парче тази счупена чаша, благодарение на вашето управление на публичните финанси", обърна се той към Асен Василев. Джиков добави, че два от бюджетите за последните пет години са правени от Василев.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов уточни, че към днешна дата глоба не е наложена, ще има съвещание на 11 декември, на която ще бъде обсъдена тази глоба и тя е в размер на 0,02 процента от БВП.

Йордан Тодоров ("Демократична България") попита бил ли е Гълъб Донев 622 дни в Министерския съвет в последните пет години и дали е бил 308 дни премиер.

Асен Василев пусна думи на министър-председателя Румен Радев, че слагат край на оправданията с наследството на предишните. "Май нещо не сложихте край", коментира той по адрес на управляващите.