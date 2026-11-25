Депутатите приеха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Той беше одобрен със 123 гласа на депутати от „Прогресивна България“.

Против бяха 46 народни избраници - 11 от ГЕРБ-СДС, един от ДПС, 14 от ДБ, 12 от ПП и 8 от ПГ на „Възраждане“. 32-а се въздържаха, от тях 15 са от ГЕРБ-СДС и 17 от ДПС.

Илияна Жекова от ПГ на ГЕРБ-СДС посочи, че 6,717 млрд. евро е сметката, която ще трябва правителството да трансферира от държавния бюджет, за да покрие дефицита в ДОО. „Това е с над 237 млн. евро повече от заложеното за 2026 г., при положение че се очаква да бъдат събрани около 1 млрд. евро повече приходи от осигурителни вноски“, уточни тя.

Жекова напомни, че още през май 2025 г. парламентът възложи да се изработи пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система, но и до днес тази пътна карта не е предоставена на НС.

„Подкрепяме всяко едно усилие на правителството във връзка с помощите за деца, за хората с увреждания, но и облекченията за родителите. Много пъти сме си задавали въпроса за кого са точно тези обезщетения и дали тези семейства, които се осигуряват и получават много малко заплащане, могат да се възползват от точно тези привилегии“, заяви заместник-председателят на ПГ на ДПС Айтен Сабри и съобщи, че ще се въздържат от подкрепа на така предложения законопроект.

Георги Георгиев от „Възраждане“ препоръча да се помисли за реформа в пенсионната система. „Дупката е огромна и вие като управляващи имате тази отговорност да предложите реформи, които да запълнят тази дупка в ДОО. Една от тези реформи е дали ще продължават частните пенсионни дружества да изсмукват обществен ресурс по 2 млрд. всяка година“, обърна се той към управляващото мнозинство и обвини депутатите от „Прогресивна България“, че усилено продължават да мълчат по този въпрос.

Стою Стоев от ПГ на „Продължаваме промяната“ посочи, че вече е ясно, че бюджетът за 2027 г. изцяло отразява политиките на правителството, което е избрано с мнозинството в тази зала. „Вие взимате повече от хората, отколкото връщате като права на гражданите“, подчерта той и отправи критики към управляващите, че не искат да увеличат от 50 на 100% обезщетението за работещите майки, а го увеличават от 50 на 75%.

Лидерът на ПП Асен Василев от своя страна заяви: „Желание има, решение има, няма 121 депутати за това 100% от майчинските да се получават, когато жената се върне на работа“.

Средният размер на пенсията догодина се очаква да достигне 587,70 евро. Предвиденият ръст е 8% и е близо два пъти по-висок от прогнозния размер на средногодишната инфлация.

Предвижда се от 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да се осъвременят по „Швейцарското правило“ с между 7% и 8%. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро.

От 1 януари 2027 г. размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 398,81 евро на 450 евро. Размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2027 г. се повишават от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пакетът от мерки за осигуряване на по-добра защита за уязвимите групи включва още увеличаване на минималния и максималния размер на обезщетението за безработица. От 1 януари минималното обезщетение ще нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. От същата дата еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро.

От Нова година жените, работещи при условията на трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 8 месеца и имат 37 години осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 10 месеца навършена възраст и 40 години осигурителен стаж.

През 2027 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, което е 10,4% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Тези разходи са с 1,164 млрд. евро с 8,6% повече средства за пенсии спрямо бюджета за 2026 г.

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2027 г. предвижда още от 1 януари минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица да се повиши на 660 евро, колкото ще бъде и минималната работна заплата. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности ще се актуализират с 6,4%, колкото е ръстът на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2 400 евро.