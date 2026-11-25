Българската федерация по борба публикува спортния си календар за 2027 г. Първото състезание е държавното лично първенство за мъже и жени, насрочено за 14-16 януари. Градът домакин предстои да бъде определен. Международният турнир “Дан Колов - Никола Петров” е планиран за 25-28 февруари, като домакинството на София все още не е окончателно потвърдено.

На заседанието си на 23 ноември Управителният съвет възложи на Тодор Ангелов да организира и координира подготовката на календара и провеждането на състезанията до окончателното решаване на съдебните спорове. От федерацията посочиха, че целта е клубовете, състезателите и треньорите да могат да продължат работата си, докато тече обжалването на законността на последното Общо събрание.

Управителният съвет отхвърли и двата варианта за пълномощно, изпратени до Станка Златева. Според становището на съвета първият проект е предвиждал правомощия, които надхвърлят необходимото за организиране на състезанията. Сред тях са самостоятелно разпореждане с банкови сметки и средства, сключване и прекратяване на договори, управление на имущество, представителство по съдебни дела и преупълномощаване на трети лица.

В съобщението си федерацията припомни, че след проверка на Министерството на младежта и спорта за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2023 г. е била задължена да възстанови 314 570,05 лв. за установени финансови нарушения. По данни на федерацията сумата е върната на министерството през август 2025 г. Управителният съвет посочи случая като основание да настоява за колективен контрол и отчетност при управлението на средствата.