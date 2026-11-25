Испанският премиер Педро Санчес ще делегира правото си на глас на френския президент Еманюел Макрон, тъй като няма да може да присъства на срещата на върха на Европейския съвет в четвъртък и петък, съобщи дипломат от Европейския съюз пред POLITICO.

В неделя в Испания предстоят парламентарни избори, на които Санчес е изправен пред риска да загуби парламентарното си мнозинство. В четвъртък вечер той ще се изправи срещу лидера на консервативната опозиция Алберто Нунес Фейхоо, лидера на крайната десница Сантяго Абаскал и ръководителката на левия алианс Ада Колау във финалния предизборен дебат.

Разполагайки с гласа на Испания в допълнение към своя собствен, Макрон ще получи допълнителна тежест на срещата на върха, която ще бъде доминирана от двустранни преговори между лидерите.

Извънредната среща ще започне в четвъртък с дискусия между всички държавни и правителствени ръководители относно бюджета на ЕС и отпускането на заем от 45 милиарда евро за Украйна, последвана от няколко часа срещи в ограничен формат, уточниха двама дипломати от ЕС. Лидерите ще се съберат отново в петък сутринта, за да продължат преговорите.

В петък сутрин държавните ръководители ще одобрят официално и назначаването на Пабло Ернандес де Кос за следващ председател на Европейската централна банка, като Макрон ще гласува и от името на Испания.

Санчес е предпочел да се довери на либерален лидер от друга голяма държава, вместо да преотстъпи гласа си на колеги от левоцентристкия спектър като датския премиер Мете Фредериксен или малтийския премиер Роберт Абела.

Санчес и Фредериксен влязоха в сблъсък по темата за миграционната политика, след като датският лидер обедини усилия с италианския премиер Джорджа Мелони с искане за по-строг граничен контрол след кризата в испанския анклав Сеута на границата с Мароко.

Очаква се европейските социалдемократи официално да обсъдят твърдата линия на Фредериксен по отношение на миграцията, и по-специално нейната подкрепа за създаването на центрове за депортиране в Руанда.