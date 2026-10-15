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Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес
АП/БТА

Разследването се провежда в контекста на обявените предсрочни парламентарни избори

Централната избирателна комисия на Испания (JEC) започна дисциплинарно производство срещу премиера Педро Санчес заради негова пресконференция от 6 октомври, проведена непосредствено след правителствено заседание за обявяване на ново жилищно законодателство, съобщиха от пресслужбата на парламента в Мадрид. Информацията предава Ройтерс.

Изборният орган разпореди незабавното премахване на изявленията от официалните институционални канали и изиска от министър-председателя да се въздържа от подобни прояви до края на предизборната кампания. Казусът беше заведен след официална жалба на опозиционната Народна партия (PP), според която Санчес е използвал държавни ресурси и правителствени сгради, за да отправя послания с чисто предизвикателен и агитационен характер.

Разследването се провежда в изключително напрегнат политически контекст, след като Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, провокиран от провала на правителствените жилищни декрети в законодателния орган.

Този засилен контрол от страна на избирателната комисия повдига сериозни въпроси относно институционалния неутралитет по време на кампанията – тема, която редовно подхранва остри политически атаки, дори когато случаите приключват единствено с административни санкции. Жалбите от този тип обикновено се фокусират върху това дали настоящите управляващи използват публични длъжности, държавни ресурси или официални събития за партийна пропаганда след официалното насрочване на вота.

Това не е първият сблъсък на испанския премиер с изборното законодателство. През януари 2020 г. Централната избирателна комисия глоби Санчес с 500 евро заради телевизионно интервю, качено на правителствения уебсайт.

По-късно, през октомври 2023 г., той беше санкциониран с още 2200 евро за изказвания по време на пресконференция в Брюксел, проведена в рамките на кампанията за вота от 23 юли, когато комисията прецени, че премиерът е хвалил постиженията на своя кабинет и е критикувал политическите си опоненти.

Подобни санкции обаче не засягат единствено управляващите леви сили; през същата 2023 г. говорителят на регионално правителство от Народната партия Карлос Фернандес Кариедо също беше глобен с 2200 евро за коментари след заседание на регионалния кабинет.

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