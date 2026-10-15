След Съвета за сигурност във Варна: Няма повишена готовност или данни за замърсяване на морето

След заседанието на Общинския съвет за сигурност във Варна кметът Благомир Коцев обяви, че към момента няма основания за повишаване на степента на готовност на институциите, нито данни за замърсяване на морските води. Срещата беше свикана заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Основната цел на заседанието е била да се провери готовността на отговорните служби за координирани действия при евентуални инциденти в близост до българското крайбрежие.

В срещата участваха представители на Военноморските сили, полицията, пожарната, Регионалната здравна инспекция, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Българския червен кръст и други държавни и местни институции.

Коцев подчерта, че ситуацията се следи с повишено внимание, тъй като зачестилите атаки срещу цивилни плавателни съдове създават рискове за корабоплаването в региона.

По думите му инцидентите нямат пряко военно отношение към България, но могат да засегнат доставките на стоки през Черно море, което от своя страна да доведе до повишаване на цените и негативни последици за икономиката.

По време на заседанието е обсъдена и координацията между институциите при евентуална кризисна ситуация. Община Варна ще съдейства за осигуряване на навременна комуникация и съгласувани действия между отговорните служби.