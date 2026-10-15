Новини
Търси
Подкаст
Общество

След Съвета за сигурност във Варна: Няма повишена готовност или данни за замърсяване на морето

След Съвета за сигурност във Варна: Няма повишена готовност или данни за замърсяване на морето
БТА

Благомир Коцев увери, че институциите следят ситуацията в Черно море, а атаките срещу търговски кораби могат да се отразят на цените на стоките

След заседанието на Общинския съвет за сигурност във Варна кметът Благомир Коцев обяви, че към момента няма основания за повишаване на степента на готовност на институциите, нито данни за замърсяване на морските води. Срещата беше свикана заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Основната цел на заседанието е била да се провери готовността на отговорните служби за координирани действия при евентуални инциденти в близост до българското крайбрежие.

В срещата участваха представители на Военноморските сили, полицията, пожарната, Регионалната здравна инспекция, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Българския червен кръст и други държавни и местни институции.

Коцев подчерта, че ситуацията се следи с повишено внимание, тъй като зачестилите атаки срещу цивилни плавателни съдове създават рискове за корабоплаването в региона.

По думите му инцидентите нямат пряко военно отношение към България, но могат да засегнат доставките на стоки през Черно море, което от своя страна да доведе до повишаване на цените и негативни последици за икономиката.

По време на заседанието е обсъдена и координацията между институциите при евентуална кризисна ситуация. Община Варна ще съдейства за осигуряване на навременна комуникация и съгласувани действия между отговорните служби.

Още по темата

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона

Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона

България и Италия търсят общи решения за сигурността в Черно море

България и Италия търсят общи решения за сигурността в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон

Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Водещи

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

Вицепремиер на Северна Македония поиска предаването на Ива Михайлова

  • Преди 14 минути
Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

Ал Пачино получава престижната награда за цялостно творчество

  • Преди 21 минути
На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

На живо: Левски се оттегля с гол преднина на полувремето

  • Преди 29 минути
ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

ЦСКА и Монако почетоха Димитър Бербатов преди сблъсъка в София

  • Преди 31 минути
80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

80-годишен мъж почина след откриването му с тежки наранявания в асансьор на метрото в София

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

Най-важното от света на 15.10.2026-та г.

  • Преди 34 минути
Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

  • Преди 40 минути
На живо: Рейналдо открива резултата в Нидерландия

На живо: Рейналдо открива резултата в Нидерландия

  • Преди 41 минути
КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

КНСБ иска минимална заплата от 690 евро и поне 10% ръст на доходите през 2027 г.

  • Преди 48 минути
САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

  • Преди 53 минути
Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

Вангел Вангелов разкри кога ЦСКА може да се завърне на "Българска армия"

  • Преди 56 минути
Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

  • Преди 1 час
Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

Маркус Гиздол след загубата от Монако: Заслужавахме поне точка

  • Преди 1 час
Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

Опасна поща: Американски конгресмени и изборни секции получиха пликове със съмнителен прах

  • Преди 1 час
Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

Марин Райков за Ива Михайлова: Няма как насилствено да бъде върната в Северна Македония

  • Преди 1 час