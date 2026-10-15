Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон

Конфликтът в Черно море се доближава опасно до бреговете на България и Румъния, създавайки рискове за икономиката, сигурността на корабоплаването и туризма. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването "Пресечна точка" по повод ударите по търговски кораби в региона.

По думите му ситуацията вече не се ограничава до рисковете в изключителната икономическа зона, след като е имало нападение и в териториалните води на Румъния.

Радев предупреди, че атаките застрашават сигурността на морските екипажи и могат да окажат влияние върху предстоящия туристически сезон. Той посочи, че опасенията за корабоплаването могат да засегнат и отношенията с туроператорите, чиито основни договори за сезона се сключват през януари.

"Черно море вече е обявено за опасна зона за търговското корабоплаване. Оттам нататък всичко това влияе на туризма. Знаем, че през януари основните договори с туроператорите трябва да се сключат", посочи евродепутатът.

Според Радев България трябва да използва всички възможности за съдействие от европейските си партньори и НАТО, за да укрепи защитата на морските си граници и готовността си за реакция при заплахи.

Той съобщи, че заедно с колегата си Андрей Новаков от Комисията по отбрана са информирали председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за ситуацията в Черно море.

"Заедно с моя колега Андрей Новаков от Комисията по отбрана във вторник информирахме Урсула фон дер Лайен. Видяхме огромната тревога, която породиха тези поредни удари по кораби. Могат да се направят много неща. Най-после ще влезем в антидрон инициативата на НАТО. Вече няма да се срамуваме от европейската солидарност и възможностите на НАТО да защитят външните граници на Алианса", заяви евродепутатът.

Радев допълни, че се обсъжда посещение на представители на Комисията по отбрана в България. Целта е да бъдат оценени възможностите на страната за провеждане на спасителни операции, наблюдение и противодействие на дронове.

По думите му България се нуждае от допълнителна подкрепа, включително икономическа, за да увеличи капацитета си за защита на външната граница на Европейския съюз.

Евродепутатът призова за засилване на сътрудничеството между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море. Той посочи като възможност разширяването на дейността на съществуващата противоминна военноморска група.

"Европа е потърпевша от конфликта. Ясно е, че Русия е агресорът. Може би тук е добро решение заедно с Румъния и Турция да засилим възможностите си. Вече имаме създадена противоминна група от кораби, които се борят с опасността от мини в Черно море. Тя може да се разшири добре и да използваме всички възможности да охраняваме трафика на търговското корабоплаване поне в териториалните води", подчерта Радев.

Според него координираните действия между трите черноморски държави, подкрепени от ЕС и НАТО, могат да укрепят защитата на корабоплаването и способностите за реакция при нови заплахи.