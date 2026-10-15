Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон

Емил Радев: Конфликтът в Черно море застрашава корабоплаването и туристическия сезон
Снимка: БТА

Евродепутатът от ГЕРБ призова за по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция и за подкрепа от ЕС и НАТО за противодействие на дронове и защита на морските граници

Конфликтът в Черно море се доближава опасно до бреговете на България и Румъния, създавайки рискове за икономиката, сигурността на корабоплаването и туризма. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването "Пресечна точка" по повод ударите по търговски кораби в региона.

По думите му ситуацията вече не се ограничава до рисковете в изключителната икономическа зона, след като е имало нападение и в териториалните води на Румъния.

Радев предупреди, че атаките застрашават сигурността на морските екипажи и могат да окажат влияние върху предстоящия туристически сезон. Той посочи, че опасенията за корабоплаването могат да засегнат и отношенията с туроператорите, чиито основни договори за сезона се сключват през януари.

"Черно море вече е обявено за опасна зона за търговското корабоплаване. Оттам нататък всичко това влияе на туризма. Знаем, че през януари основните договори с туроператорите трябва да се сключат", посочи евродепутатът.

Според Радев България трябва да използва всички възможности за съдействие от европейските си партньори и НАТО, за да укрепи защитата на морските си граници и готовността си за реакция при заплахи.

Той съобщи, че заедно с колегата си Андрей Новаков от Комисията по отбрана са информирали председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за ситуацията в Черно море.

"Заедно с моя колега Андрей Новаков от Комисията по отбрана във вторник информирахме Урсула фон дер Лайен. Видяхме огромната тревога, която породиха тези поредни удари по кораби. Могат да се направят много неща. Най-после ще влезем в антидрон инициативата на НАТО. Вече няма да се срамуваме от европейската солидарност и възможностите на НАТО да защитят външните граници на Алианса", заяви евродепутатът.

Радев допълни, че се обсъжда посещение на представители на Комисията по отбрана в България. Целта е да бъдат оценени възможностите на страната за провеждане на спасителни операции, наблюдение и противодействие на дронове.

По думите му България се нуждае от допълнителна подкрепа, включително икономическа, за да увеличи капацитета си за защита на външната граница на Европейския съюз.

Евродепутатът призова за засилване на сътрудничеството между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море. Той посочи като възможност разширяването на дейността на съществуващата противоминна военноморска група.

"Европа е потърпевша от конфликта. Ясно е, че Русия е агресорът. Може би тук е добро решение заедно с Румъния и Турция да засилим възможностите си. Вече имаме създадена противоминна група от кораби, които се борят с опасността от мини в Черно море. Тя може да се разшири добре и да използваме всички възможности да охраняваме трафика на търговското корабоплаване поне в териториалните води", подчерта Радев.

Според него координираните действия между трите черноморски държави, подкрепени от ЕС и НАТО, могат да укрепят защитата на корабоплаването и способностите за реакция при нови заплахи.

 

Още по темата

Емил Радев: Не сменям ГЕРБ с Йотова, но не ми е в характера да мишкувам

Емил Радев: Не сменям ГЕРБ с Йотова, но не ми е в характера да мишкувам

Емил Радев: Дигиталното евро няма да замени парите в брой

Емил Радев: Дигиталното евро няма да замени парите в брой

Емил Радев за дигиталното евро: Целта е ЕС да има собствена платежна система

Емил Радев за дигиталното евро: Целта е ЕС да има собствена платежна система

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Застраховките на корабите в Черно море достигат десетки милиони, корабособственици отказват превози

Застраховките на корабите в Черно море достигат десетки милиони, корабособственици отказват превози

По-скъп газ, по-скъп хляб и зеленчуци: Как ще се отрази увеличението на българите

По-скъп газ, по-скъп хляб и зеленчуци: Как ще се отрази увеличението на българите

Водещи

Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

Предлагат отпадане на здравните книжки и електронни известия за всеки преглед

  • Преди 2 минути
България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

  • Преди 8 минути
Рекордни валежи от 84 години насам взеха четири жертви в Истанбул

Рекордни валежи от 84 години насам взеха четири жертви в Истанбул

  • Преди 11 минути
Двама ранени след врзив в гръцка рафинерия

Двама ранени след врзив в гръцка рафинерия

  • Преди 19 минути
На живо: НЕК - Левски (състави)

На живо: НЕК - Левски (състави)

  • Преди 20 минути
Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

Испанският ЦИК започна дисциплинарно производство срещу Педро Санчес

  • Преди 29 минути
Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Смолян отбелязва 114 години от Освобождението на Родопите с историческа надпревара

Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

Калин Стоянов атакува Демерджиев: Кой плаща за присъствието му в TikTok и Facebook?

  • Преди 30 минути
На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

На живо: Два гола пасив за ЦСКА на полувремето

  • Преди 41 минути
Съдът спря затварянето на болницата в Пловдив, в която почина 6-годишният Ангел

Съдът спря затварянето на болницата в Пловдив, в която почина 6-годишният Ангел

На Живо: Ансу Фати удвои преднината на гостите

На Живо: Ансу Фати удвои преднината на гостите

  • Преди 45 минути
Найденов обсъди със швейцарския посланик съдебната реформа и новия закон за детското правосъдие

Найденов обсъди със швейцарския посланик съдебната реформа и новия закон за детското правосъдие

  • Преди 46 минути
Гади Айзенкот обеща "край на управлението на Хамас", ако стане премиер

Гади Айзенкот обеща "край на управлението на Хамас", ако стане премиер

  • Преди 55 минути
Андрей Гюров: Сделките с Русия не са правилният път, бих върнал този бюджет като президент

Андрей Гюров: Сделките с Русия не са правилният път, бих върнал този бюджет като президент

  • Преди 57 минути
Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

  • Преди 1 час