Най-важното от България на 15.10.2026 г.

"Правителството е закъсняло с реакцията след първите атаки срещу плавателни съдове в Черно море". Това заяви Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана в Народното събрание. Повод за коментара му са поредните удари по кораби в близост до българската морска граница. По думите му двата последни случая са на около 18 морски мили от българския бряг, което е приблизително 33 километра.

Гаджев подчерта, че е било необходимо още след първите атаки да започнат разговори с Румъния и Турция за по-добра координация и използване на допълнителни сили и средства за гарантиране на сигурността на корабоплаването.

Сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговски кораби са били във фокуса на среща между генералния секретар на НАТО Марк Рюте, българския премиер Румен Радев и румънския президент Никушор "Добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване", каза генералният секретар на Алианса.

Премиерът Румен Радев благодари на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за позицията му относно сигурността в Черно море след срещата им в Брюксел, в която участва и румънският президент Никушор Дан. Министър-председателят подчерта значението на Черно море за сигурността на източния фланг на НАТО, като посочи, че Алиансът е изпратил ясен сигнал в тази посока.

"България ще предложи заедно с Румъния и с възможното участие на Турция обща инициатива за прекратяване на атаките срещу търговски и цивилни кораби в Черно море". Това заяви министър-председателят Румен Радев след разговори с румънския премиер в Брюксел. Премиерът участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел.

Парламентът прие актуализирания Проект за инвестиционен разход "Придобиване на зенитно-ракетни комплекси", който предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет зенитно-ракетни комплекса (ЗРК), с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставка на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

Досегашният заместник-главен прокурор Магдалена Лазарова бе избрана за изпълняващ функциите главен прокурор за период от 6 месеца. Това реши на свой пленум Висшият съдебен съвет (ВСС) на заседанието в четвъртък. Министърът на правосъдието Николай Найденов не присъства на заседанието. Тя беше избрана със 17 гласа "за" срещу 2 "против".

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 година. С това страната ни изпълни в срок задължението си да представи документа до 15 октомври като държава членка на еврозоната. Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната след присъединяването си на 1 януари 2026 година. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година.