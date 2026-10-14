Магдалена Лазарова е съгласна да заеме поста главен прокурор. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет днес се очаква да избере кого да предложи за изпълняващ функциите Обвинител номер 1 в страната.

Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца.

Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер едно сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура, отбелязва НОВА.

В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.