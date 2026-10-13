ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

Няма образувани дисциплинарни производства срещу съдии, които са кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, във връзка със случаите "Мартин Божанов - Нотариуса", "Осемте джуджета" и "Красимир Георгиев - Красьо Черния".

Това показва информация, приета от Съдийската колегия на ВСС и изготвена от комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС.

Данните са събрани в отговор на писмо от Комисията по правни въпроси на Народното събрание във връзка с проверката на професионалните и нравствените качества на кандидатите за новия състав на съвета.

Правната комисия поиска да бъде установено дали някой от кандидатите по някакъв начин фигурира в материалите, събрани по трите случая, придобили широка публичност.

Освен данните за дисциплинарни производства, Народното събрание поиска от прокурорската и съдийската колегии на ВСС кадровите досиета на кандидатите, които са действащи или бивши магистрати. Сред изисканата информация са заповеди за назначаване, повишаване и командироване, атестации и евентуални дисциплинарни наказания.

От Инспектората към ВСС ще бъдат предоставени и резултатите от извършени проверки.

Съдийската колегия реши отделните комисии във ВСС да предоставят допълнителната информация по поставените въпроси до 19 октомври. Тогава ще бъде проведено заседание, на което данните трябва да бъдат окончателно приети и изпратени на правната комисия в Народното събрание.