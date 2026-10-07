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Магдалена Лазарова е предложена за и.ф. главен прокурор

Магдалена Лазарова е предложена за и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи Магдалена Лазарова – Проданова да поеме временно поста на главен прокурор след изтичането на мандата на настоящия и.ф. Ваня Стефанова на 22 октомври

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи Магдалена Лазарова – Проданова да поеме временно поста на главен прокурор след изтичането на мандата на настоящия и.ф. Ваня Стефанова на 22 октомври. Решението беше взето на заседание на колегията, предаде БТА.

Ако Лазарова приеме предложението, кандидатурата ѝ трябва да бъде гласувана от Пленума на ВСС.

В момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, което е и основанието постът да бъде предложен на нея.

Ваня Стефанова пое временно ръководството на прокуратурата през април от Борислав Сарафов.

Съгласно Закона за съдебната власт длъжността изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд или главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.

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