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Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE
БТА

Решението подкрепиха народни представители от всички парламентарни групи без „Възраждане"

Парламентът прие актуализирания Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”, който предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет зенитно-ракетни комплекса (ЗРК), с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставка на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване. 

Решението подкрепиха народни представители от всички парламентарни групи без „Възраждане", отбелязва БТА.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

В доклада на парламентарната комисия по отбрана се посочва, че ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с Diehl Defence за придобиване на системи за противовъздушна отбрана „IRIS-Т“, пише още в доклада.

По време на дебата Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) коментира, че сегашният проект финализира следващите пет системи, които трябва да закупим, освен тази, която беше закупена през 2024 г. Той посочи, че в актуализирания проект ясно пише, че първият ЗРК се очаква 32 месеца след сключване на договора за реализация на втория етап.

Проектът показва, че придобиването на системи в сферата на отбраната не е бързо, нито лесно, и в нашата реалност минава през четири правителства, отбеляза Гаджев. 

 

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