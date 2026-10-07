Румен Радев: Закупуваме още 5 зенитно-ракетни комплекси

Едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Очаквам до седмици да имаме договор. Трябва да гарантираме защитата на своята територия и да допринасяме за защитните способности на Алианса. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. В изявлението си пред медиите той говори по две теми - инцидентът в нашата Изключителна икономическа зона с двата кораба, пострадали от дронове и разследването в пловдивската болница "Св. Георги" за пресичане на схема за корупция.

Премиерът отново изтъкна, че е убеден, че трябва да спре "наливането на пари" във войната Русия-Украйна. "Безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир", каза той.

Радев благодари на екипажа на ро-ро кораба "Диоскурия", който помогна за спасяването на 18 моряци, чийто кораб беше ударен в Изключителната икономическа зона на българската акватория. Той благодари и на ВМС, на ВВС, на Гранична полиция, на морските екипи и лекарите във Варна, които помогнаха за тази операция. "България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване", обясни премиерът.

За предстоящото заседание на КСНС премиерът препоръча да не стане сцена на предизборни демагогии. "Няма място за истерии. Въпросът за придобиване на системи за противодействие на безпилотни системи е сложен, не може да бъде решен от днес за утре. Важно условие за такива способности е да имаме надеждна информация", заяви премиерът.