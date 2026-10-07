Вицеадмирал Румен Николов: Няма следи от моряците на потъналия кораб

Няма следи от моряците на потъналия кораб в Извънредната икономическа зона (ИИЗ) на България. Операцията по тяхното издирване е прекратена в 17 часа на 6 октомври. Това заяви вицеадмирал Румен Николов пред медиите. Той няма информация да са открити следи от дронове.

От потъналия кораб е открита обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което е на повърхността на морето.

По думите му е открит целият екипаж на втория бедстващ кораб в нашата ИИЗ - 18 души, които са слезли на суша. Цялата дейност е координирана от координационния център, уточни Николов.

Първият сигнал за бедстващ кораб е получен в 02:54 минути на 6 октомври. Той е от буй, означаващ авария на някакъв кораб. Сигналът е в Координационен център за търсене и спасяване. Сигналът от втория кораб е получен в 03:23 минути. Първият кораб е потънал. Около 3:30 минути екипажът на втория кораб е съобщил, че са готови да напуснат кораба.

"Фактите са налице. Случилото се в Черно море е изключително неприятно. Действията са в нашата Извънредна икономическа зона. Инцидентът е станал в Отговорната зона за търсене и спасяване - тази зона е определена с точни координати, но в тази ситуация това не е точно определено. Заради войната има претенции от Русия и от Украйна коя част на кого принадлежи. Ние отговаряме за нашата част и действаме според Националния план за търсене и спасяване по море".

Действията за търсене и спасяване са в обособения отговорен район за спасяване. Тези зони са определени от международните правила. Икономическата зона е 200 мили - в Черно море тя не е регламентирана със строго определени граници.

Втората зона е шелфа, където държавата има право да извършва проучвания. Третата зона е прилежащата зона в морето - тя е на 24 морски мили от брега. Най-отговорната част за страната ни е териториалното море, което е на 12 мили от брега. Мнозина пренебрегват, че те принадлежат на нашата страна.

Таралеж припомня - вицеадмирал Румен Николов е първият офицер от флота, заемал длъжността „началник на отбраната“. Той сега ръководи Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“.