Първа информация за товара на потъналия в българската ИИЗ кораб с флаг на Того

В неизвестност остава 10-членният екипаж на плаващия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884). Корабът стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла тази нощ. По непотвърдена информация, съдът е превозвал сол, съобщи Maritime.bg. Корабът е плавал от Египет към Румъния.

Съдът е собственост на турска компания. Неуспешни са опитите на Maritime.bg за връзка с дружеството, базирано в Мерсин.

ALFA WATAN е кораб за генерални товари, построен през 1976 г. Съдът има дължина 83,57 м, широчина 11,84 метра и дедуейт 3160 т.

Последна инспекция на кораба е проведена през юни в Одеса по BSMoU, като са установени 13 несъответсвия, които не са довели до задържането му.