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Първа информация за товара на потъналия в българската ИИЗ кораб с флаг на Того

Първа информация за товара на потъналия в българската ИИЗ кораб с флаг на Того
Снимка: Pixabay

При последната инспекция на кораба в Одеса са установени 13 несъответствия, но той не е бил задържан

В неизвестност остава 10-членният екипаж на плаващия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884). Корабът стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла тази нощ. По непотвърдена информация, съдът е превозвал сол, съобщи Maritime.bg. Корабът е плавал от Египет към Румъния. 

Съдът е собственост на турска компания. Неуспешни са опитите на Maritime.bg за връзка с дружеството, базирано в Мерсин.

ALFA WATAN е кораб за генерални товари, построен през 1976 г. Съдът има дължина 83,57 м, широчина 11,84 метра и дедуейт 3160 т.
Последна инспекция на кораба е проведена през юни в Одеса по BSMoU, като са установени 13 несъответсвия, които не са довели до задържането му.

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