Световният номер 1 Александър Зверев се класира за финала на Финалния турнир на АТП в Торино, където утре ще спори за титлата с испанеца Карлос Алкарас. Германецът се наложи над бившия номер 1 в света Даниил Мадведев от Русия със 7:6 (0), 6:4 за час и 28 минути на корта в залата в Торино.

В първия сет двамата сервираха много силно, като всеки взимаше подаването си и в нито един момент не се стигна до точка за пробив. Зверев поведе с 6:5, но Мадведев изравни и прати мача в тайбрек. В него роденият в Хамбург тенисист бе безапелационен, като се наложи със 7:0, успявайки да направи четири мини пробива.

Втората част започна като първата и двамата бяха уверени при сервиса си. В шестия гейм Зверев поведе с 40:0 след три последовални аса, но допусна спад в играта си и руснакът изравни. Зверев обаче намери в правилния момент отново силния си първи сервис и измъкна гейма, като изравни за 3:3. Това му даде увереност и германецът стигна до две възможности за пробив на следващия сервис на Медведев. Руснакът елиминира първата, но след това направи двойна грешка и Зверев поведе с 4:3. Лидерът в световната ранглиста взе подаването си и авансът му стана 5:3. Даниил Медведев спечели следващия гейм, но съперникът му чакаше спокойто момента да сервира за мача. Саша Зверев бе припрян в последния гейм, като допусна две двойни грешки, но въпреки това стигна до мачбол при 40:30 и спечели мача, след като руснакът прати топката в аут.

Александър Зверев направи 16 аса в мача срещу 12 за Медведев. Германецът успя да пласира и 26 печеливши удара в мача срещу 23 за съперника си.

Зверев ще се опита утре да спечели третата си титла от Финалния турнир на АТП в най-силната си година, в която стечели два от турнирите от Големия шлем за първи път в кариерата си - "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

До момента Зверев и Алкарас имат 13 мача помежду си, като испанецът има съвсем лек превес - 7 победи срещу 6. През тази година те са се срещнали само веднъж - на полуфинала на Откритото първенство на Австралия, когато Карлос Алкарас спечели в изключително оспорван мач в пет сета - 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5.