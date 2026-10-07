Румъния купува 12 хеликоптера за 757 млн. евро по европейската програма SAFE

Румъния подписа договор за закупуването на 12 хеликоптера "Еърбъс" H225M в рамките на европейската програма "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE), съобщава новинарският сайт "Зиаре". Договорът е сключен с френската Генерална дирекция по въоръжението (DGA).

Стойността на поръчката възлиза на 757 млн. евро, като сумата включва първоначален пакет за логистична поддръжка и обучение на персонала.

Главният изпълнителен директор на "Еърбъс Хеликоптерс" Матийо Луво определи избора на Румъния като възможност за укрепване на отбранителните способности на страната и за развитие на местния индустриален капацитет.

"За нас е чест, че Румъния избра H225M, за да подсили отбранителните си способности. Този избор ще укрепи също така индустриалния капацитет на Румъния чрез нашето дългосрочно партньорство с компанията ИАР (Брашов) - единственият производител на хеликоптери в Румъния", заяви Луво в прессъобщение на компанията.

"Горди сме да приемем Румъния в общността на H225M, която се разраства, укрепвайки по този начин ролята на H225M в отбраната на Европа", добави той.

Това е вторият договор между Румъния и "Еърбъс Хеликоптерс", сключен в рамките на инициативата SAFE. По-рано страната е поръчала седем H160 и пет H145 за изпълнение на мисии в обществен интерес.

Новата поръчка разширява участието на Румъния в европейската програма SAFE и увеличава броя на хеликоптерите, които страната придобива от "Еърбъс" в рамките на инициативата.

Според "Зиаре" H225M са хеликоптери, които са използвани в бойни условия и кризисни зони в различни части на света. Сред държавите, които разполагат с този тип летателни апарати, са Бразилия, Франция, Унгария, Индонезия, Ирак, Кувейт, Малайзия, Мексико, Мароко, Нидерландия, Сингапур и Тайланд.