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С цел мониторинг на Черно море: ЕС дава спътникови данни на България и Румъния

С цел мониторинг на Черно море: ЕС дава спътникови данни на България и Румъния
БТА

От ЕК определиха нападенията като абсолютно недопустими и подчертаха, че руската военна инвазия в Украйна генерира директни рискове за свободата на корабоплаване

Европейската агенция по морска сигурност (ЕАМС) оказва техническа подкрепа на България и Румъния след атаките с безпилотни апарати срещу търговски кораби. Това стана ясно днес от думите на говорител на Европейската комисия по време на брифинг в Брюксел, предава БТА.

По искане на София и Букурещ институцията осигурява спътникови данни за прецизен мониторинг и оценка на ситуацията в акваторията на Черно море.

От ЕК определиха нападенията като абсолютно недопустими и подчертаха, че руската военна инвазия в Украйна генерира директни рискове за свободата на корабоплаване.

Говорителят отправи официален призив към Русия незабавно да прекрати всякакви операции, които застрашават международния морски трафик и живота на цивилните екипажи, като се придържа стриктно към международното морско право.

В изявлението бе акцентирано, че България и Румъния имат стратегическо значение за защитата на източния фланг на НАТО. В тази връзка двете съседни държави са получили общо 20 милиарда евро за отбранителни проекти. Част от финансирането вече е преведено авансово, като България е получила половин милиард евро, а Румъния – 2,5 милиарда евро.

Двете черноморски страни ще се включат съвместно и в общо пет европейски обществени поръчки в сферата на отбраната, обобщиха от Комисията.

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