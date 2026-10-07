България пое командването на противоминната група в Черно море

Военни кораби на България, Румъния и Турция започват съвместна мисия в Черно море. Активирането на противоминната военноморска група започна днес и ще продължи до 18 октомври.

Официалният старт на операцията беше даден с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна. Основните задачи са противодействие на минната заплаха и отработване на съвместни тактически действия.

За втори път България поема командването на групата, съобщи заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински.

„Тя има за цел да се бори с минната опасност, която се появи след конфликта в северната част на Черно море“, заяви той.

По думите му дейността на групата допринася за сигурността на корабоплаването. Мусински посочи, че от активирането ѝ досега няма случай на кораб, натъкнал се на мина.

Мисията има за цел и да подобри оперативната съвместимост и координацията между военноморските сили на България, Румъния и Турция.