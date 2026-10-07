Спасиха 23-ма моряци от горящ танкер след атака с морски дрон в Черно море

Спасителни екипи са евакуирали 23-членния екипаж на танкера „Афрамакс Рио“, след като на борда му избухна пожар вследствие на предполагаема атака с безпилотен плавателен съд в Черно море. Няма пострадали, съобщи руското министерство на транспорта.

Танкерът плава под либерийски флаг, а всички членове на екипажа са индийски граждани. Моряците са били спасени край руското черноморско крайбрежие.

По данни на руските власти интензивността на пожара е намаляла, а пожарникарите разполагат с необходимите средства за окончателното му овладяване.

По-рано властите на федералната територия Сириус в Краснодарския край съобщиха за инцидента и затвориха местните плажове за посетители като предпазна мярка.