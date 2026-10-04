Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Танкер е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток, като при инцидента е повредено машинното отделение. Това съобщи Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO), цитиран от The Times of Israel.

Засега няма информация кой стои зад атаката, нито кога точно е извършена. Според UKMTO всички членове на екипажа са в безопасност.

Междувременно корабоплаването през Ормузкия проток остава значително по-ограничено в сравнение с периода преди войната. Същото се отнася и за превоза на енергийни продукти.

Според информацията Иран вече не разполага с пълен контрол върху ключовия морски маршрут заради действията на американския флот, който насочва петролни танкери през протока.

В комбинация с използването на различни тръбопроводи тези мерки са позволили на държавите от Персийския залив да възстановят износа си на петрол до нива, близки до тези отпреди войната.