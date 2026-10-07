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Румъния осъди ударите срещу кораби в българската икономическа зона в Черно море

Румъния осъди ударите срещу кораби в българската икономическа зона в Черно море
АП/БТА

„Подобни действия представляват грубо нарушение на международното право и директна заплаха за свободата на гражданското корабоплаване“, се посочва в официалната позиция на румънския външен министър Оана Цою

Румъния излезе с категорично осъждане на атаките с дронове, насочени срещу два търговски кораба в рамките на изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Подобни действия представляват грубо нарушение на международното право и директна заплаха за свободата на гражданското корабоплаване“, се посочва в официалната позиция на румънския външен министър Оана Цою, изпратена до БТА и споделена в нейния профил в социалната мрежа X.

Цою акцентира върху факта, че за страна като нейната, намираща се на река Дунав и на Черно море, морската сигурност се явява водещ национален и европейски приоритет.

„Както многократно съм заявявала на международни форуми, вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, Черно море се превърна в най-опасното място в света за търговските моряци. Това е заплаха както за регионалната сигурност, така и за глобалната продоволствена сигурност. Заплахата от глад е едно от най-отвратителните оръжия във войната, независимо от начина, по който се използва“, подчертава румънският дипломат.

Първият дипломат на Букурещ допълва, че защитата на цивилните плавателни съдове и екипажи, заедно със свободата на корабоплаване, трябва да бъдат безусловно гарантирани.

„Румъния е ангажирана да работи с България и Турция в рамките на споразумението, подписано на срещата на върха на НАТО в Анкара, за укрепване на сигурността в Черно море и защита на критичната морска инфраструктура. Също така, договореният бъдещий център на ЕС за морска сигурност в Черно море, базиран в Констанца и Варна, ще допринесе съществено за подобряване на координацията, ситуационната осведоменост и устойчивостта в черноморския регион“, посочва в заключение Оана Цою.

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