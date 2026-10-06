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Военна тревога в Румъния: Изтребители F-18 излетяха по спешност

Военна тревога в Румъния: Изтребители F-18 излетяха по спешност
АП/БТА

Военното ведомство уточни, че през нощта на 5 срещу 6 октомври радарната система за наблюдение е засякла два обекта, движещи се в украинското въздушно пространство близо до речната граница с Румъния

Румънската армия беше вдигната на крак през изминалата нощ заради потенциална заплаха в граничния регион. По информация от Министерството на националната отбрана на Румъния, радарите са засекли въздушни цели в непосредствена близост до границата с Украйна.

Военното ведомство уточни, че през нощта на 5 срещу 6 октомври радарната система за наблюдение е засякла два обекта, движещи се в украинското въздушно пространство близо до речната граница с Румъния.

В отговор на потенциалната опасност бяха задействани съюзническите сили. Два изтребителя F-18 от испанските Военновъздушни и космически сили, които в момента изпълняват мисия по засилена охрана на въздушното пространство на НАТО, са излетели по спешност от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“.

Паралелно с действията на авиацията, Националният военен команден център е подал сигнал към Генералния инспекторат за извънредни ситуации за задействане на мерки за сигурност. В 02:20 часа местно (и българско) време гражданите в засегнатите райони на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

От румънското министерство на отбраната изрично подчертават, че не е регистрирано навлизане на обекти в националното въздушно пространство на страната. Ситуацията бързо е била овладяна и въздушната тревога е отменена в 03:14 часа.

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