Никушор Дан номинира дипломат за премиер на Румъния

Румънският президент Никушор Дан официално номинира дипломата Лука Никулеску за министър-председател на страната, предава БТА. Държавният глава обяви решението си в понеделник вечерта, непосредствено след приключването на нов, интензивен кръг от политически консултации с представените в парламента партии в двореца Котрочени в Букурещ.

Спешните преговори се наложиха, след като предишното предложение на президента – либералът Зигфрид Мурешан, не успя да спечели вот на доверие в парламента на 30 септември. Това остави Румъния в тежка институционална криза, продължаваща вече пет месеца след падането на кабинета на Илие Боложан през май.

По време на днешните дискусии политическите сили демонстрираха разнопосочни послания.

Крайнодясната партия POT декларира, че няма да блокира процеса, докато групата „Обединени за Румъния“ отново издигна кандидатурата на Виктор Понта, но в крайна сметка потвърди готовността си да подкрепи избора на държавния глава.

За да избегне провеждането на предсрочни избори и да успокои международните финансови пазари, президентът Никушор Дан заложи на безпартийна фигура, заявявайки, че Никулеску има най-сериозен шанс да консолидира парламентарно мнозинство.

Номинираният премиер разполага със законовия 10-дневен срок, за да договори структурата на правителството, споделяйки, че има пълна свобода да избере между политически или изцяло технократски кабинет.

Лука Никулеску е изключително уважаван румънски дипломат, бивш дългогодишен журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. Той има над шест години опит като посланик на страната във Франция и от септември 2022 г. заема стратегическата позиция на национален координатор за присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).