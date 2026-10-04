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Турска военна техника и бойци ще преминат през страната ни към Румъния

Турска военна техника и бойци ще преминат през страната ни към Румъния
Снимка: БТА

От МС са разрешили преминаването за участие във военно учение

През днешния ден предстои по републиканската пътна мрежа да премине личен състав и техника на въоръжените сили на Турция. Придвижването е във връзка с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция".

През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция, като причината и тогава беше учение в Румъния.

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